С первым снегом: в Ростов наконец-то пришла настоящая зима

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:07:50+03:00

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Сегодня в донскую столицу наконец-то пришла зима. После весеннего января и теплого декабря снег в феврале вызвал у жителей Ростова бурю эмоция.

Горожане активно выкладывают фотографии улиц в соцсети.

- Ну, наконец-то, дождались снег! А то уже начали думать, что зимы не будет, - написала в паблкие Ирина Дегтярева.

На фото - Северный микрорайон глазами жителя одной из высоток. Фото: соцсети

Она же опубликовала снимок – заснеженный капот авто и мандарины.

Также пользователи выкладывают снимки спальных микрорайонов и активно публикуют сторис в «Инстаграм».

Отметим, что пока "Яндекс. Пробки" показывают пять баллов, но жители Ростова уверены, что уже через час-полтора весь город будет "красным".

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ИСТОЧНИК KP.RU