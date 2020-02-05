С первым снегом: в Ростов наконец-то пришла настоящая зима
Сегодня в донскую столицу наконец-то пришла зима. После весеннего января и теплого декабря снег в феврале вызвал у жителей Ростова бурю эмоция.
Горожане активно выкладывают фотографии улиц в соцсети.
- Ну, наконец-то, дождались снег! А то уже начали думать, что зимы не будет, - написала в паблкие Ирина Дегтярева.
На фото - Северный микрорайон глазами жителя одной из высоток. Фото: соцсети
Она же опубликовала снимок – заснеженный капот авто и мандарины.
Также пользователи выкладывают снимки спальных микрорайонов и активно публикуют сторис в «Инстаграм».
Отметим, что пока "Яндекс. Пробки" показывают пять баллов, но жители Ростова уверены, что уже через час-полтора весь город будет "красным".
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Сити-менеджер Ростова распорядился подготовить город к предстоящим снегопадам.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил ввести режим повышенной готовности. Согласно прогнозам синоптиков к концу недели ожидаются морозы до -12 градусов. Кроме того, обещается сильный снегопад, а снег, соответственно, необходимо будет вовремя убирать.
ИСТОЧНИК KP.RU