Зарегистрирован антирекорд: в Ростове автомобиль двигался со скоростью 211 км в час

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:35:13+03:00

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За последние пять лет жителям Ростовской области было отправлено больше восьми миллионов «писем счастья» за нарушения правил дорожного движения. Сумма штрафов составила 5,5 миллиардов рублей. Об этом сегодня в отчете о работе министерства упомянул министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. По его словам, с 2019 года, штрафы за нарушения ПДД направляются в дорожные фонды и тратятся на обеспечение безопасности дорожного движения.

Кроме того, Андрей Иванов рассказал о поставленном в регионе антирекорде. Он был зафиксирован 7 мая прошлого года в 13.48. Камера видеонаблюдения засняла машину, двигающуюся со скоростью 211 километров в час.

— Почти 92% случаев нарушения ПДД касалось превышения скоростного режима от 20 до 40 километров в час, но есть и антирекорд. Можно сказать, будто по плохим дорогам с такой скоростью не ездят, но это все равно вопиющий случай. Наша задача заключается в том, чтобы такие нарушители абсолютно точно чувствовали неотвратимость наказания, — отметил министр.

Кроме того, Андрей Иванов рассказал, что в 2019 году количество ДТП на дорогах региона сократилось на 22%, а количество погибших — на 21% по сравнению с 2018 годом. По мнению министра транспорта, для еще большего снижения этой статистики необходимо разделять потоки транспорта, освещать аварийные участки и наносить спецразметку.

ИСТОЧНИК KP.RU