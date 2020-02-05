«Какой прекрасный вкус!»: Годовалый сын Виктории Лопыревой выбрал себе в подарок элитную иномарку за 16 млн рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:50:10+03:00

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Сын посла ЧМ-2018 Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова в среду, 5 февраля, отмечает первый День рождения. Марк Лео очень похож на своих родителей. В преддверии праздника ребенок "присмотрел" себе дорогу иномарку Lamborghini, стоимость которой составляет около 16 млн рублей.

lopyrevavika Сын Виктории Лопыревой

Молодая мама отметила, что все действия ребенка воспринимаются положительно и с долей юмора.

- У нас Марк Лео вызывает только радость и позитив, а он, в свою очередь, в полном восторге от всех технических приборов : начиная от самого простого ионизатора или увлажнителя воздуха, заканчивая любимой стиральной машиной - это must have нашего сына. Но теперь он потерял покой и сон от всего, что может развивать хоть какую-то скорость... Гены дают о себе знать)) Самолеты, машины, багги, - сообщила Виктория Лопырева в своем Instagram.

lopyrevavika Виктория Лопырева совмещает напряженный рабочий график и заботу о малыше

Поклонники откликнулись множеством положительных комментариев. Неравнодушные люди начали поздравлять модель с рождением сына: "Поздравляю Вас, Вика", "Какой прекрасный вкус!", "Ваш мальчик очень похож на Вас", "Все правильно! Нужно с детства привыкать к хорошим вещам", "Какие родители,такой и сын" и т.д..

Многие просили модель в честь такого события показать, как он выглядит, поскольку до этого времени Виктория Лопырева не показывала лицо мальчика.

Знаменитая блондинка в День рождения сына подарила ребенку машину, но выглядела она немного иначе, чем та, которую выбрал ребенок. Марк Лео стал обладателем люксовой иномарки Bentley Motors. Как на подарок отреагировал годовалый малыш Виктория Лопырева пока не сообщила.

Подарок Марку Лео. Фото: Instagram Виктории Лопыревой

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ИСТОЧНИК KP.RU