2020-02-05T17:54:25+03:00
Общество

В федеральную собственность планируют передать часть дорог Ростовской области

В том числе - дорогу к аэропорту Платов и Северный обход Ростова
Дина Горбачева
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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов озвучил планы на будущее. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиМинистр транспорта Ростовской области Андрей Иванов озвучил планы на будущее. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Часть дорог Ростовской области, а в том числе дорогу к аэропорту Платов и Северный обход донской столицы, планируют передать в федеральную собственность. Об этом сообщил в своем отчете министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Глава ведомства рассказал и о том, что в регионе установят новые посты весогабаритного режима. Ведь по статистике Ростовская область находится на третьем месте в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по нагрузке на дорожную сеть. Ущерб от движения грузовиков в 1,5 раза превышает бюджетные средства, которые выделяются на ремонт дорог.

— Для решения этой ситуации в Ростовской области будет установлено 15 постов весогабаритного режима. Пять из них начнут работать до конца июля этого года, — рассказал Иванов.

По словам министра транспорта, с 2020 по 2024 года на ремонт и строительство дорог в регионе будет выделено более 110 млрд рублей. Отремонтировать хотят более двух тысяч километров. Работы начнутся как только позволит погода. Также в планах ремонт 36 мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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