2020-02-05T18:06:15+03:00
Общество

Дождались зимы: В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Спасатели предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Горожане активно фотографируют снегопад в Ростове. Фото: vk.com/rostovnadonuГорожане активно фотографируют снегопад в Ростове. Фото: vk.com/rostovnadonu
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ГУ МЧС России по Ростовской области предупреждает о резком ухудшении погоды в донском регионе. По сведениям синоптиков, до конца суток 5 февраля и днем 6 февраля на Дону ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как отметили метеорологи Ростовского гидрометцентра, разгулявшаяся в регионе непогода потенциально может привести к налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, что, в свою очередь, угрожает проблемами с подачей энергоснабжения.

Спасатели предупреждают - при выходе на улицу будьте внимательны и осторожны. Кроме того, необходимо максимально исключить пребывание на улице, а также быть предельно внимательными при парковке автотранспорта и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и большими витринами.

- Водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01», - дали рекомендации жителям донского региона в ГУ МЧС России по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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