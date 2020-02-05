5 Февр. 2020 2020-02-05T18:17:31+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону ждать отключения света 6 февраля 2020

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Отключения света в Ростове-на-Дону 6 февраля 2020: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе запланированы плановые отключения. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

с 09:00 до 16:00:

- ул. Геологическая 2, 5, 12, 13.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Дранко 77-127, 64-100; ул. Коровкина 47-79, 48-78; ул. Зенитчиков 37-65, 40-62. пер. Гвардейский 94-106, пер. Доломановский 119-135.

- ул. Турмалиновская 62, 67-81, 79/1, 79/2, 79/3.

- ул. Вересаева 105А; просп. 40-летия Победы 13/2, 13/3, 13/4, 27А, 37Б.

- пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239.

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72.

с 09:00 до 18:00:

- пер. Аэроклубовский 1-15, 2-28, 40-48, 38А; ул. 2-я Володарского 237, 255А, 255Б, 263А, 265А, 271А, 271Б, 273А, 273Б; ул. Кузнечная 161-271, 168, 156, 168А, 168-246; ул. Магнитогорская 81-85, 99, 134Б, 134Д, 134Е, 134-174; ул. Портовая 336-422, 370-372, 390А, 396А, 400А, 400Б, 383-475, 405А, 413А; пер. 3-й Поселковый 5-31, 2-30; ул. Судостроительная 34-40, 41-43, 3-9, 4-14; ул. Войкова 44-110, 111-149; пер. 4-й Поселковый 4, 2, 1-21; пер. 5-й Поселковый 4-15, 2-16; пер. Корабельный 1-11, 2-16; ул. Набережная 203-283; ул. Циолковского 144-158, 156А, 156Б, 79-125, 217.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Гризодубовой 8.

ИСТОЧНИК KP.RU