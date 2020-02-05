2020-02-05T18:43:35+03:00
Общество

«Без паники!»: В Ростове-на-Дону есть медицинские маски

В день выпускается порядка 25-30 тысяч масок
Ольга ГОПАЛО
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На Дону за неделю зарегистрировано больше 20 тысяч случаев ОРВИ.На Дону за неделю зарегистрировано больше 20 тысяч случаев ОРВИ.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В региональном Управлении Росздравнадзора рассказали, что в Ростовской области в день выпускают 25-30 тысяч масок. В СМИ прошла информация, что станки единственного производителя масок в регионе сломались, а сырье закончилось. Однако индивидуальный предприниматель заверил, что запасов имеющегося сырья ему хватит надолго.

Кроме того, на данный момент на территории нашего региона продаются маски 15 производителей, как отечественных, так и зарубежных. А цены на них могут разниться в зависимости от производителя.

В ведомстве обратили внимание дончан, что повышенный и необоснованный спрос на медицинские маски может спровоцировать их искусственный дефицит.

Напомним, на Дону число заболевших гриппом и ОРВИ находится на эпидемическом уровне. Всего за неделю зарегистрировано около 20 тысяч заболевших, а у нескольких человек эпидемиологи заподозрили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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