«Без паники!»: В Ростове-на-Дону есть медицинские маски
В региональном Управлении Росздравнадзора рассказали, что в Ростовской области в день выпускают 25-30 тысяч масок. В СМИ прошла информация, что станки единственного производителя масок в регионе сломались, а сырье закончилось. Однако индивидуальный предприниматель заверил, что запасов имеющегося сырья ему хватит надолго.
Кроме того, на данный момент на территории нашего региона продаются маски 15 производителей, как отечественных, так и зарубежных. А цены на них могут разниться в зависимости от производителя.
В ведомстве обратили внимание дончан, что повышенный и необоснованный спрос на медицинские маски может спровоцировать их искусственный дефицит.
Напомним, на Дону число заболевших гриппом и ОРВИ находится на эпидемическом уровне. Всего за неделю зарегистрировано около 20 тысяч заболевших, а у нескольких человек эпидемиологи заподозрили коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU