В столкновении грузовика и легковушки погибла 72-летняя пенсионерка
В Ростовской области в лобовом столкновении отечественного автомобиля и иномарки погибла пенсионерка.
Инцидент произошел сегодня, 5 февраля, днем на 90-м километре трассы Ростов – Таганрог. «Лоб в лоб» столкнулись ВАЗ-2110 и Scania. За рулем отечественного авто была 30-летняя девушка, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в фуру.
- В результате аварии 72-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм погибла на месте. Женщина-водитель легковушки получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Возможно, ДТП произошло из-за гололеда на дороге. Ранее водителей предупреждали, что из-за мокрого снега и дождя усугубится ситуация на трассах.
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ИСТОЧНИК KP.RU