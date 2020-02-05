Съездил за шаурмой: любимый деликатес обошелся ростовчанину в 20 тысяч рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:38:29+03:00

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За съеденную аппетитную шаурму в салоне каршерингового автомобиля ростовчанин заплатит 20 тысяч рублей.

Местный житель рассказал, что после продажи автомобиля часто брал машину в прокат. Как-то раз он решил поехать за шаурмой. Мужчина купил главный ростовский деликатес, но присесть и перекусить было негде и он решил полакомиться прямо в автомобиле.

Он сел в машину, но перед тем, как начать есть, завесил внутреннюю камеру салфеткой. Этот поступок был крайне неосмотрительным, потому что уже вечером он получил сообщение о том, что каршеринговая компания пытается списать с его счета 20 тысяч рублей. Мужчина тут же бросился узнавать причину такого большого списания. На «горячей линии» каршеринговой компании сказали, что причиной штрафа стала салфетка и у него есть всего лишь сутки на погашение штрафа. Если оплата не поступит, то этим займется отдел взыскания. О произошедшем потерпевший рассказал в соцсети.

Многие пользователи возмутились таким крупным штрафом.

«Неадекватный штраф. Ни суда, ни следствия. Вот молодцы какие. Юристы, одним словом», - написал один из комментаторов.

Но некоторые посоветовали внимательно изучать договор перед тем, как пользоваться арендованной машиной.

Большой штраф грозит ростовчанину. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU