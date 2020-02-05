2020-02-05T20:15:33+03:00
Общество

В Ростове 5 февраля выпадет треть месячной нормы осадков

На выходных похолодает до -12 градусов
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове выпадет треть месячной нормы осадков за один деньВ Ростове выпадет треть месячной нормы осадков за один деньФото: "КП" Архив
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В Ростове ожидается выпадение трети месячной нормы осадков.

Сегодня, 5 февраля, в донской столице выпадет 37,19% осадков. Эти данные привели аналитики сервиса Яндекс.Погода.

Напомним, что днем в Ростове пошел снег с дождем. Затем дождь закончился и крупными хлопьями повалил снег. Температура пока не опускалась в минус, но ощущается, как -4 градуса из-за высокого процента влажности. Ветер тоже пока не сильный - всего 4,7 метра в секунду. атмосферное давление пониженное 748 миллиметров ртутного столба.

Спасатели предупредили об ухудшении погоды. В ночные часы ожидаются понижение температуры и гололедица. А в выходных похолодает до -12 градусов. А уже с середины следующей недели ожидается потепление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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