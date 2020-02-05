В Ростове отремонтируют пешеходный мост на Береговой
В Ростове-на-Дону запланировали отремонтировать разваливающийся пешеходный мост на Береговой.
Этот объект состоит на балансе компании «Тихий Дон». Перед чемпионатом мира в 2018 году были отремонтированы конструктивные элементы мостовых переходов.
- На 2020 год запланирован ремонт мостовых переходов на Береговой. Работы начнутся в мае при наступлении хорошей погоды, - сообщили в городской администрации.
Стоит отметить, что «Тихий Дон» будет контролировать состояние элементов мостовых переходов. По необходимости рабочие демонтируют аварийные участки штукатурного и лакокрасочного покрытия мостов.
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ИСТОЧНИК KP.RU