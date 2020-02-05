В Ростове отремонтируют пешеходный мост на Береговой

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:46:07+03:00

Объект находится на балансе у компании «Тихий Дон»

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В Ростове-на-Дону запланировали отремонтировать разваливающийся пешеходный мост на Береговой.

Этот объект состоит на балансе компании «Тихий Дон». Перед чемпионатом мира в 2018 году были отремонтированы конструктивные элементы мостовых переходов.

- На 2020 год запланирован ремонт мостовых переходов на Береговой. Работы начнутся в мае при наступлении хорошей погоды, - сообщили в городской администрации.

Стоит отметить, что «Тихий Дон» будет контролировать состояние элементов мостовых переходов. По необходимости рабочие демонтируют аварийные участки штукатурного и лакокрасочного покрытия мостов.

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ИСТОЧНИК KP.RU