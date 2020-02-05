2020-02-05T21:28:08+03:00
Происшествия

За сосиски с антибиотиками на 100 тысяч оштрафовали ростовский «Тавр»

В продукции была превышена норма антибиотиков
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове оштрафовали "Тавр"В Ростове оштрафовали "Тавр"Фото: "КП" Архив
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«Ростовский колбасный завод — Тавр» привлекли к административной ответственности за нарушение требований технического регламента.

В ходе следствия выяснилось, что в мае 2019 года при проверке Россельхознадзора провели анализ проб образцов, которые взяли на рынке в поселке Орловском. Анализ показал, что в них содержатся антибиотики выше допустимой нормы. Для проверки были взяты образцы сосисок «Тавровские».

- Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования Россельхознадзора и оштрафовал колбасный завод на 100 тысяч рублей, - сообщается в документах на сайте «Электронное правосудие».

Стоит отметить, что «Тавр» недавно заключил 35 государственных контрактов на 20,3 миллиона рублей на поставку мясной продукции в детские сады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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