За сосиски с антибиотиками на 100 тысяч оштрафовали ростовский «Тавр»
«Ростовский колбасный завод — Тавр» привлекли к административной ответственности за нарушение требований технического регламента.
В ходе следствия выяснилось, что в мае 2019 года при проверке Россельхознадзора провели анализ проб образцов, которые взяли на рынке в поселке Орловском. Анализ показал, что в них содержатся антибиотики выше допустимой нормы. Для проверки были взяты образцы сосисок «Тавровские».
- Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования Россельхознадзора и оштрафовал колбасный завод на 100 тысяч рублей, - сообщается в документах на сайте «Электронное правосудие».
Стоит отметить, что «Тавр» недавно заключил 35 государственных контрактов на 20,3 миллиона рублей на поставку мясной продукции в детские сады.
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ИСТОЧНИК KP.RU