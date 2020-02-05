Ростовчанка Полина Диброва рассказала о мечтах своего мужа
Ростовчанка Полина Диброва поделилась впечатлениями от прогулки с тремя сыновьями и огромной собакой.
О своих ощущения донская модель рассказала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. Девушка опубликовала новое фото, на котором запечатлены она и трое ее сыновей на прогулке с огромной собакой.
- Встретились с таким чудесным песиком, мечтой моего Димы. Пусть останется мечтой, не представляю, как его содержать и ухаживать. По мне - это круче, чем три сына, - заявила Диброва.
Пользователи не сошлись во мнении с Дибровой и посоветовали ей приобрести такого пса.
«Эта мечта должна быть исполнена. Конечно, это удовольствие дорогое, но у вас собственный клуб, бизнес, вы можете себе это позволить, - с завистью написал один из подписчиков Полины.
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ИСТОЧНИК KP.RU