Ростовские арендаторы задолжали в городскую казну 14,7 миллионов рублей
Девять ростовских арендаторов накопили крупный долг в городской бюджет.
По информации администрации города должникам надлежит доложить в казну Ростова 14,7 миллионов рублей. Об этом рассказали на заседании комиссии мэрии по обеспечению собираемости арендной платы. Речь шла о тех людях, которые арендуют участки под магазины, кафе.
В этот раз был рассмотрен случай с девятью должниками. С арендаторами разработали мероприятия для снижения задолженности.
- В отношении других должников подготовят заявления в суд, чтобы признать их банкротами. Также поступят требования взыскать долги и расторгнуть контракты, - сообщили в пресс-службе ростовской администрации.
Стоит отметить, что такие заседания комиссия проводит каждый месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU