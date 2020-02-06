2020-02-06T08:50:30+03:00
Общество

Ростовские арендаторы задолжали в городскую казну 14,7 миллионов рублей

В должниках числятся девять человек
Иван ТИМОФЕЕВ
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Арендодатели задолжали более 14,5 миллионов рублей городской казнеАрендодатели задолжали более 14,5 миллионов рублей городской казнеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Девять ростовских арендаторов накопили крупный долг в городской бюджет.

По информации администрации города должникам надлежит доложить в казну Ростова 14,7 миллионов рублей. Об этом рассказали на заседании комиссии мэрии по обеспечению собираемости арендной платы. Речь шла о тех людях, которые арендуют участки под магазины, кафе.

В этот раз был рассмотрен случай с девятью должниками. С арендаторами разработали мероприятия для снижения задолженности.

- В отношении других должников подготовят заявления в суд, чтобы признать их банкротами. Также поступят требования взыскать долги и расторгнуть контракты, - сообщили в пресс-службе ростовской администрации.

Стоит отметить, что такие заседания комиссия проводит каждый месяц.

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Вопрос о задолженности сейчас решается в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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