В Ростове осудили мужчину за пособничество террористам
В Ростове 14 лет строгача получил сторонник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Анара Мамедова приговорил к сроку Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В ходе следствия стало известно, что он в 2017 году склонял жителей Ставропольского края принимать участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство».
Кроме того, мужчина купил поддельный паспорт гражданина Азербайджанской Республики и иностранное водительское удостоверение. Он предъявлял их сотрудникам полиции.
- Мамедов признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строго режима, —- рассказал порталу RostovGazeta собственный источник в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU