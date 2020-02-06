В Ростове осудили мужчину за пособничество террористам

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:16:01+03:00

Он проведет 14 лет в колонии строгого режима

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В Ростове 14 лет строгача получил сторонник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Анара Мамедова приговорил к сроку Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В ходе следствия стало известно, что он в 2017 году склонял жителей Ставропольского края принимать участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство».

Кроме того, мужчина купил поддельный паспорт гражданина Азербайджанской Республики и иностранное водительское удостоверение. Он предъявлял их сотрудникам полиции.

- Мамедов признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строго режима, —- рассказал порталу RostovGazeta собственный источник в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU