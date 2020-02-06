2020-02-06T09:28:54+03:00
Общество

На трассе «Ростов-Ставрополь» легковушка слетела в кювет

Водителя спас проезжавший мимо экипаж ДПС
Ольга ГОПАЛО
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Водителя спас экипаж ДПС.Водителя спас экипаж ДПС.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Снегопад, обрушившийся на Ростовскую область, стал причиной ЧП на трассе «Ростов- Ставрополь». Там на одном из участков дороги легковушка слетела в кювет. Водителю повезло: он не только не пострадал, рядом проезжала машина сотрудников ДПС.

Госавтоинспеторы остановились и помогли мужчине. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, водитель «Лады Приоры» во время движения заподозрил неполадки с авто и решил остановиться на обочине. Но из-за сложных погодных условий машина соскользнула в кювет.

В итоге стражи порядка вытащили автомобиль с помощью троса. В результате дорожного происшествия 27-летний мужчина не пострадал. Инспекторы ДПС вместе с водителем проверили исправность машины и, убедившись в безопасности, житель Ставрополья продолжил свой путь.

В ведомстве напоминают водителям быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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