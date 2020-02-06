2020-02-06T09:40:12+03:00
Общество

В Ростовской области геймера из Краснодара обманули при продаже игрового аккаунта

Тот обратился с заявлением в донскую полицию
Ольга ГОПАЛО
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Уже через несколько дней покупатель не смог зайти в игровой сервер под своим паролем.Уже через несколько дней покупатель не смог зайти в игровой сервер под своим паролем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию города Новошахтинска обратился житель Краснодарского края. Мужчина сообщил, что стал жертвой необычного преступления. Тот рассказал стражам порядка, что в Интернете нашел объявление продаже игрового аккаунта. Списался с продавцом и купил пароль доступа за 15 тысяч рублей.

Однако радость от покупки его была недолгой. Уже через несколько дней он не смог зайти в игровой сервер под своим паролем. И тогда решил найти и наказать обидчика, придя в полицию.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им удалось найти подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, которого в свое время уже судили за кражу. Выяснилось, что тот сначала продал аккаунт, но через три дня решил восстановить пароль и продолжил использовать проданный профиль.

В итоге в отношении него возбуждено не виртуальное, а реальное уголовное дело по статье «Мошенничество». Не исключено, что ближайшие несколько лет мужчина может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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