Власти Ростова-на-Дону отчитались о борьбе с последствиями непогоды

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:15:41+03:00

На улицах Ростова работали почти 100 машин коммуналной техники. Фото: пресс-служба городской администрации

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Накануне, пятого февраля, в Ростов наконец-то пришла зима. Во второй половине дня выпал снег, который к вечеру перешел в мокрый с дождем. Город сразу же встал в пробках.

Мэрия Ростова рассказала, как коммунальщики боролись с последствиями непогоды.

Вечером в города работали 80 80 единиц техники.

- В том числе: КДМ - 50 единиц, мини-погрузчики - 18 единиц, фронтальные погрузчики - 9 единиц, прочие -3 единицы, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Для расчистки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта привлекли больше 100 человек.

Дороги и мосты обработали реагентами.

По вопросам, возникающим у жителей города о расчистке территорий от снега, можно обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу Департамента ЖКХ и энергетики г. Ростова-на-Дону по телефонам 264-26-64 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93 или аварийно-диспетчерские службы районов города:

Ворошиловский район 235-11-11

Железнодорожный район 222-45-70

Кировский район 262-05-63

Ленинский район 240-20-07

Октябрьский район 245-03-45

Первомайский район 252-31-32

Пролетарский район 251-66-62

Советский район 222-69-03

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ИСТОЧНИК KP.RU