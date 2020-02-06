Власти Ростова-на-Дону отчитались о борьбе с последствиями непогоды
Накануне, пятого февраля, в Ростов наконец-то пришла зима. Во второй половине дня выпал снег, который к вечеру перешел в мокрый с дождем. Город сразу же встал в пробках.
Мэрия Ростова рассказала, как коммунальщики боролись с последствиями непогоды.
Вечером в города работали 80 80 единиц техники.
- В том числе: КДМ - 50 единиц, мини-погрузчики - 18 единиц, фронтальные погрузчики - 9 единиц, прочие -3 единицы, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Для расчистки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта привлекли больше 100 человек.
Дороги и мосты обработали реагентами.
По вопросам, возникающим у жителей города о расчистке территорий от снега, можно обратиться в единую аварийно-диспетчерскую службу Департамента ЖКХ и энергетики г. Ростова-на-Дону по телефонам 264-26-64 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93 или аварийно-диспетчерские службы районов города:
Ворошиловский район 235-11-11
Железнодорожный район 222-45-70
Кировский район 262-05-63
Ленинский район 240-20-07
Октябрьский район 245-03-45
Первомайский район 252-31-32
Пролетарский район 251-66-62
Советский район 222-69-03
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ИСТОЧНИК KP.RU