6 Февр. 2020 2020-02-06T11:02:40+03:00

Он заявил в полицию, что у него украли 900 тысяч рублей

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Жителя Ростовской области осудили за ложный донос. Речь идет о 54-летнем мужчине. Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в Каменском районе. Мужчина рассказал, что у него украли 900 тысяч рублей. По его словам, кто-то незаконно якобы проник к нему в дом и украл деньги.

Однако пока длились следствие, мужчина попросил закрыть дело и во всем признался. В итоге на него самого завели уголовное дело, которое было передано в суд. Мужчину приговорили к штрафу в три тысячи рублей.

Однако решение суда в законную силу пока не вступило. И у мужчины еще есть время его обжаловать.

Надо сказать, что врунишка легко отделался. Ведь максимальное наказание по этой статье составляет штраф до 300 тысяч рублей, а также до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU