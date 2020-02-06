2020-02-06T11:13:11+03:00
Общество

В Ростовской области почти 1,5 тысячи человек в возрасте «50+» могут пройти переобучение

Им бесплатно помогут освоить новую профессию
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области жителям в возрасте «50+» предлагают пройти переобучение.В Ростовской области жителям в возрасте «50+» предлагают пройти переобучение.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области жителям в возрасте «50+» предлагают пройти переобучение по новым специальностям.

Как рассказали в донском правительстве, речь идет об обучении по различным профессиям, востребованным на рынке труда. Например, младший воспитатель, социальный работник, оператор котельной и так далее.

Известно, что с начала года по направлению органов службы занятости населения уже приступили к обучению 139 дончан старшего поколения. В этом году такое обучение смогут пройти 1 523 человека.

Кстати, в прошлом году на Дону обучили вдвое больше «предпенсионников», чем было запланировано, – 3,5 тысячи граждан.

Сообщается, что жители региона в возрастной категории «50+» смогут пройти профобучение, а также получить дополнительное профессиональное образование в рамках нацпроекта «Демография». А «учениками» могут стать граждане как состоящие в трудовых отношениях, так и ищущие работу, обратившиеся в центры занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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