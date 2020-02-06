2020-02-06T11:38:52+03:00
Спорт

«Валера авторитарный тренер — может прогнуть любого футболиста»: Андрей Тихонов рассказал о методике Валерия Карпина

«В «Ростове» игроки пашут, как лошади!»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
"Я сам обожаю смотреть флеш-интервью Валерия Карпина", признался Андрей Тихонов. Фото: ФК "Ростов""Я сам обожаю смотреть флеш-интервью Валерия Карпина", признался Андрей Тихонов. Фото: ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Известный российский спортивный тренер и бывший футболист Андрей Тихонов, поработавший в свое время с наставником ФК «Ростов» Валерием Карпиным, рассказал о методах, которые специалист использует в своей ежедневной практике.

По словам Тихонова, Валерий Георгиевич управляет коллективом железной рукой.

- Мне очень нравилось [сотрудничать с Карпиным — прим.], здорово работали. Да, он авторитарный, может прогнуть любого футболиста. Этого умения сейчас многим тренерам не хватает. Посмотрите, в «Ростове» игроки пашут как лошади. И Еременко, и остальные звезды. Карпин своим авторитетом заставил работать от и до, поэтому «Ростов» на таком месте. А есть тренеры, которые прогибаются под некоторыми футболистами, и те не полностью выкладываются на поле, - цитирует Тихонова сайт «Чемпионат».

При этом собеседник издания признался, что ему, как и многим любителям спорта в России, доставляет истинное удовольствие наблюдать за живым общением Валерия Карпина с журналистами, происходящим во время перерывов футбольных матчей.

- Валера - он такой. Не может молчать, вы же знаете. Я сам обожаю смотреть его флеш-интервью. За это его и болельщики любят: за его нестандартность, за то, как он ведет себя. Влюбить в себя людей — это умение, - сказал Андрей Тихонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая «пятилетка» Валерия Карпина! Тренер заключил долгосрочный контракт с «Ростовом»

Наставник «желто-синих» прогрессирует с каждым годом, отметили в клубе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове модернизируют детскую железную дорогу
В Ростове модернизируют детскую железную дорогу
Ростовская АЭС: эстафета атомных поколений – основа успехов отрасли
«Валера авторитарный тренер — может прогнуть любого футболиста»: Андрей Тихонов рассказал о методике Валерия Карпина
В Ростовской области почти 1,5 тысячи человек в возрасте «50+» могут пройти переобучение
Жителя Ростовской области осудили за ложный донос
В Ростовской области заработала горячая линия по коронавирусу
Власти Ростова-на-Дону отчитались о борьбе с последствиями непогоды
В Ростовской области директора детсада заподозрили в хищении 1,8 млн рублей
В Ростовской области геймера из Краснодара обманули при продаже игрового аккаунта
На трассе «Ростов-Ставрополь» легковушка слетела в кювет
В Ростове осудили мужчину за пособничество террористам
Ростовские арендаторы задолжали в городскую казну 14,7 миллионов рублей
Ростовчанка Полина Диброва рассказала о мечтах своего мужа
За сосиски с антибиотиками на 100 тысяч оштрафовали ростовский «Тавр»
В Ростове отремонтируют пешеходный мост на Береговой
В Ростове 5 февраля выпадет треть месячной нормы осадков
Съездил за шаурмой: любимый деликатес обошелся ростовчанину в 20 тысяч рублей
В столкновении грузовика и легковушки погибла 72-летняя пенсионерка
«Без паники!»: В Ростове-на-Дону есть медицинские маски
В Ростове-на-Дону на улице Зоологической в марте начнут ремонт моста
Отключения света в Ростове-на-Дону 6 февраля 2020: где и когда
Дождались зимы: В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды