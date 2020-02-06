«Валера авторитарный тренер — может прогнуть любого футболиста»: Андрей Тихонов рассказал о методике Валерия Карпина

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:38:52+03:00

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Известный российский спортивный тренер и бывший футболист Андрей Тихонов, поработавший в свое время с наставником ФК «Ростов» Валерием Карпиным, рассказал о методах, которые специалист использует в своей ежедневной практике.

По словам Тихонова, Валерий Георгиевич управляет коллективом железной рукой.

- Мне очень нравилось [сотрудничать с Карпиным — прим.], здорово работали. Да, он авторитарный, может прогнуть любого футболиста. Этого умения сейчас многим тренерам не хватает. Посмотрите, в «Ростове» игроки пашут как лошади. И Еременко, и остальные звезды. Карпин своим авторитетом заставил работать от и до, поэтому «Ростов» на таком месте. А есть тренеры, которые прогибаются под некоторыми футболистами, и те не полностью выкладываются на поле, - цитирует Тихонова сайт «Чемпионат».

При этом собеседник издания признался, что ему, как и многим любителям спорта в России, доставляет истинное удовольствие наблюдать за живым общением Валерия Карпина с журналистами, происходящим во время перерывов футбольных матчей.

- Валера - он такой. Не может молчать, вы же знаете. Я сам обожаю смотреть его флеш-интервью. За это его и болельщики любят: за его нестандартность, за то, как он ведет себя. Влюбить в себя людей — это умение, - сказал Андрей Тихонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU