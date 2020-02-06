2020-02-06T12:24:44+03:00
Общество

Ростовская АЭС: эстафета атомных поколений – основа успехов отрасли

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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В информационном центре Ростовской АЭС состоялся «круглый стол» с участием трёх поколений атомщиков: ветеранов атомной станции, опытных сотрудников – участников кадрового резерва - и молодых специалистов предприятия. Мероприятие, состоявшееся в год 75-летия атомной промышленности, было посвящено теме преемственности поколений, передаче опыта и знаний, необходимых для обеспечения надежной и безопасной работы АЭС и дальнейшего развития отрасли.

В ходе встречи обсуждались самые актуальные для молодежи вопросы, среди которых – перспективы развития атомной энергетики, возможности для карьерного роста, принципы формирования управленческих качеств, условия успешного профессионального развития.

Ежегодно на Ростовскую АЭС приходят молодые специалисты-выпускники профильных вузов. По результатам трудовой деятельности специалистов, обладающих высоким потенциалом и мотивированных на профессиональное развитие, включают в кадровый управленческий резерв. В дальнейшем именно эти сотрудники становятся руководителями, причем не только на Ростовской АЭС, но и в других филиалах и подразделениях концерна «Росэнергоатом» и отрасли.

По словам председателя ветеранской организации атомной станции Александра Мурашева, «золотой фонд» Ростовской АЭС сегодня составляют 745 ветеранов. Более 400 из них за особые заслуги и значимый вклад в развитие атомной отрасли отмечены высокими государственными и отраслевыми наградами.

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