Ростовская АЭС: эстафета атомных поколений – основа успехов отрасли

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:24:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В информационном центре Ростовской АЭС состоялся «круглый стол» с участием трёх поколений атомщиков: ветеранов атомной станции, опытных сотрудников – участников кадрового резерва - и молодых специалистов предприятия. Мероприятие, состоявшееся в год 75-летия атомной промышленности, было посвящено теме преемственности поколений, передаче опыта и знаний, необходимых для обеспечения надежной и безопасной работы АЭС и дальнейшего развития отрасли.

В ходе встречи обсуждались самые актуальные для молодежи вопросы, среди которых – перспективы развития атомной энергетики, возможности для карьерного роста, принципы формирования управленческих качеств, условия успешного профессионального развития.

Ежегодно на Ростовскую АЭС приходят молодые специалисты-выпускники профильных вузов. По результатам трудовой деятельности специалистов, обладающих высоким потенциалом и мотивированных на профессиональное развитие, включают в кадровый управленческий резерв. В дальнейшем именно эти сотрудники становятся руководителями, причем не только на Ростовской АЭС, но и в других филиалах и подразделениях концерна «Росэнергоатом» и отрасли.

По словам председателя ветеранской организации атомной станции Александра Мурашева, «золотой фонд» Ростовской АЭС сегодня составляют 745 ветеранов. Более 400 из них за особые заслуги и значимый вклад в развитие атомной отрасли отмечены высокими государственными и отраслевыми наградами.