2020-02-06T17:06:25+03:00
Общество

В Ростове модернизируют детскую железную дорогу

На это потребуется 568 млн рублей
Дина Горбачева
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Губернатор Василий Голубев и начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов обсудили модернизацию железной дороги. Фото: пресс-служба правительство Ростовской областиГубернатор Василий Голубев и начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов обсудили модернизацию железной дороги. Фото: пресс-служба правительство Ростовской области
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В Ростове модернизируют детскую железную дорогу. Вложат в нее 568 млн рублей. Об этом в рамках транспортного форума рассказал Владимир Пястолов начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

— Речь идет не просто о ремонте инфраструктуры. Предусмотрены модернизация железнодорожного пути, систем связи и управления с использованием передовых цифровых технологий, — пояснил Пястолов.

Кроме того, на базе детской железной дороги планируется открыть молодёжный инновационный центр. Там создадут рабочую группу, в которую войдут представители науки и производственной сферы. А в зданиях вокзалов будут сформированы кванториумы для развития технического творчества маленьких ростовчан.

Новый проект предусматривает и полную замену инженерных коммуникаций, устройств сигнализации, а также железнодорожных путей. На всём протяжении малой магистрали обустроят новые пешеходные переходы и переезды, обновят железнодорожный мост.

Отметим, что впервые участником отраслевого события стала делегация АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». По словам директора АО «СКППК» Евгения Ермакова, форум «Линии сообщения 2020» - отличная площадка для обмена опытом и выработки консолидированной позиции экспертного сообщества сферы развития транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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