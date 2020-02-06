6 Февр. 2020 2020-02-06T17:06:25+03:00

На это потребуется 568 млн рублей

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В Ростове модернизируют детскую железную дорогу. Вложат в нее 568 млн рублей. Об этом в рамках транспортного форума рассказал Владимир Пястолов начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

— Речь идет не просто о ремонте инфраструктуры. Предусмотрены модернизация железнодорожного пути, систем связи и управления с использованием передовых цифровых технологий, — пояснил Пястолов.

Кроме того, на базе детской железной дороги планируется открыть молодёжный инновационный центр. Там создадут рабочую группу, в которую войдут представители науки и производственной сферы. А в зданиях вокзалов будут сформированы кванториумы для развития технического творчества маленьких ростовчан.

Новый проект предусматривает и полную замену инженерных коммуникаций, устройств сигнализации, а также железнодорожных путей. На всём протяжении малой магистрали обустроят новые пешеходные переходы и переезды, обновят железнодорожный мост.

Отметим, что впервые участником отраслевого события стала делегация АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». По словам директора АО «СКППК» Евгения Ермакова, форум «Линии сообщения 2020» - отличная площадка для обмена опытом и выработки консолидированной позиции экспертного сообщества сферы развития транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU