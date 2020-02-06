"Речка Огановка" и заоблачные цены на такси: улицу Ростова сравнили с водоемом, а водителей – с вымогателями

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:04:45+03:00

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Накануне, пятого февраля, в Ростове-на-Дону наконец-то выпал снег, которого так ждали в декабре и в январе. Но морозной зимы так и не получилось. Снег быстро сменился дождем и мокрым снегом. И, как следствие, - пробки на дорогах и заоблачные цены на такси.

- Сегодня заказала «Яндекс.Такси». За дорогу с Западного до центра заплатила 600 рублей, - рассказала «Комсомольской правде - Ростов» читательница Екатерина Мельникова. – Водитель сказал, что цены «взлетели» из-за ненастья. Это настоящее вымогательство.

По поводу осадков возмущаются не только те, кто не имеет своей машины, но и автомобилисты. Дело в том, что некоторые дороги города превратились в реки. Так, например, улицу Оганова назвали «речкой Огановкой». Все дело в том, что в некоторых лужах на этой дороге машины утопают едва ли не по самые окна.

Как ранее сообщали в администрации, накануне, пятого февраля, в города работали 80 единиц техники.

- В том числе: КДМ - 50 единиц, мини-погрузчики - 18 единиц, фронтальные погрузчики - 9 единиц, прочие -3 единицы, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

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Из ростовского аэропорта Платов не могут вылететь несколько самолетов

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В аэропорту Платов сегодня утром, 6 февраля, из-за резко ухудшившихся погодных условий были задержаны вылеты сразу нескольких лайнеров, один рейс был отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU