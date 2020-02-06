2020-02-06T13:58:12+03:00
Общество

Звездная ревизия: Певица Слава пообещала оценить дороги в Ростовской области

Артистка посетит донскую столицу в марте
Дина Горбачева
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Певица Слава даст концерт на Дону весной.Фото: аккаунт Славы в instagramПевица Слава даст концерт на Дону весной.Фото: аккаунт Славы в instagram
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Певица Слава пообещала проверить дороги в Ростовской области. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальных сетях.

В своем профиле Слава выложила эмоциональное видео, в котором рассказала о концерте, прошедшем в городе Надым. А точнее, - о дороге, по которой пришлось добираться ее группе.

- Привет всем. Просто бесит. Хочу поблагодарить город Надым за отличный концерт. Я немножко простывшая, но ничего страшного. Страшно то, что когда мы ехали по дороге из Нового Уренгоя в Надым, 260 км по дороге, если ее можно так назвать, это не дорога, это ад. У меня три раза вылетел позвоночник и влетел обратно, мой помощник Николай 35 раз ударился головой об потолок. Это мы туда ездили один раз, а люди ведь ездят постоянно. Бесит, что богатейшие люди, богатейшее место, где добывается нефть, уголь, газ и здесь ездят по таким дебильным дорогам, - возмутилась певица.

В комментариях звезде написала подписчица из Волгодонска.

- Да! Это ты еще в городе Волгодонске Ростовской области не была! Уважаю за характер, - прокомментировала девушка.

Ответ от певицы не заставил долго себя ждать.

- Будем в марте! Проверим, расскажем.

В расписании Славы и вправду стоят концерты в марте в Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Поедет ли артистка в Волгодонск, пока неизвестно. Ну а какое впечатление произведут дороги Ростовской области на певицу, пока остается только догадываться, ведь весной, как правило, они начинают таять вместе со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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