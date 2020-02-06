На трассе Ростовской области пострадали две пассажирки автобуса
В четверг, 6 февраля, в Ростовской области произошла авария, которая чуть было не закончилась трагедией.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, дорожное происшествие произошло около полудня на автодороге «Ростов - Волгодонск». По предварительным данным, автобус ехал в сторону Краснодара. Водитель пошел на обгон, но транспортное средство занесло и микроавтобус съехал в кювет. В результате, пострадали две пассажирки рейсового маршрута «Волгодонск-Краснодар». Приехавшие на место медики скорой помощи оказали им первую помощь и отвезли в ближайшую больницу.
Напомним, на донской регион обрушилась стихия в виде дождя и снега. На трассах уже разворачивают пункты обогрева, а госавтоинспекторы помогают пострадавшим. Несколько часов назад сотрудники ДПС вытащили из кювета легковушку, которая направлялась в Ставрополь.
ИСТОЧНИК KP.RU