На трассе Ростовской области пострадали две пассажирки автобуса

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:48:15+03:00

В четверг, 6 февраля, в Ростовской области произошла авария, которая чуть было не закончилась трагедией. Фото: Александр ГЛУЗ

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В четверг, 6 февраля, в Ростовской области произошла авария, которая чуть было не закончилась трагедией.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, дорожное происшествие произошло около полудня на автодороге «Ростов - Волгодонск». По предварительным данным, автобус ехал в сторону Краснодара. Водитель пошел на обгон, но транспортное средство занесло и микроавтобус съехал в кювет. В результате, пострадали две пассажирки рейсового маршрута «Волгодонск-Краснодар». Приехавшие на место медики скорой помощи оказали им первую помощь и отвезли в ближайшую больницу.

Напомним, на донской регион обрушилась стихия в виде дождя и снега. На трассах уже разворачивают пункты обогрева, а госавтоинспекторы помогают пострадавшим. Несколько часов назад сотрудники ДПС вытащили из кювета легковушку, которая направлялась в Ставрополь.

ИСТОЧНИК KP.RU