Жители Ростова-на-Дону за инсценировку ДТП пытались получить 400 тысяч рублей от страховой

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:59:42+03:00

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении местных жителей, которых подозревают в мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, под подозрением трое злоумышленников. У одного из них было свидетельство автоэксперта, благодаря чему он осуществлял независимую оценку ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

В результате, его знакомые инсценировали аварию, намеренно столкнув свои машины (до этого на них уже были механические повреждения, - прим. автр.). В итоге получив заключение автотехнической экспертизы от своего приятеля, хозяева авто обратились в страховую компанию. По заключению эксперта, им должны были заплатить порядка 400 тысяч рублей. Однако о сговоре стало известно правоохранителям и было возбуждено уголовное дело.

Всем троим теперь грозит либо крупный штраф, либо реальный тюремный срок. Пока злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU