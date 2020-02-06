В Донецке угнали иномарку, припаркованную возле отеля

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:08:13+03:00

В этот раз злоумышленнику даже не пришлось вскрывать дверной замок. Фото: Тимур ХАНОВ

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В полицию города Донецка Ростовской области обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него угнали иномарку «Черри Тигго». Она была припаркована возле одного из комплексов для отдыха.

Стражи порядка сразу же разослали ориентировку патрулирующим нарядам, и по горячим следам иномарку удалось отыскать. За рулем автомобиля, схожего по описанию, находился 39-летний мужчина. Тот признался в содеянном. Он рассказал, что шел по улице и увидел ключи замке зажигания. План созрел сам собой. Злоумышленник сел за руль и угнал авто. Причем по дороге даже успел договорится о скорой продаже транспортного средства.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он будет дожидаться решения суда под стражей. Как добавили в донском главке, железного коня уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU