2020-02-06T14:22:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону трое с ножом напали на кассира

Добычей злоумышленников стали сто тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Налетчиков задержали.Налетчиков задержали.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростове-на-Дону задержали налетчиков, которые совершили разбойное нападение. Как сообщили в Главном Управлении МВД России региона, неизвестные прихватили с собой нож и напали на кассиров одной из городских компаний. Угрожая холодным оружием, они потребовали отдать им все деньги. Таким образом, добычей злоумышленников стали сто тысяч рублей.

После налета нападавшие скрылись на машине. Известно, что приехавшие на место полицейские изучили камеры видеонаблюдения и выяснили, на каком авто скрылись предполагаемые преступники. Машину нашли, но оказалось, что ее успели продать ничего не подозревающему теперь уже новому хозяину.

После этого найти подозреваемых уже было делом техники. В ведомстве добавили, что ими оказались жители Аксая в возрасте от 28 до 34 лет. У одного из них полицейские изъяли нож, который и был использован при нападении.

В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас мужчины находятся под стражей, их подозревают на причастность к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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