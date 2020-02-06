В Ростове ночью на машины упали шесть деревьев

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:31:44+03:00

В Ростове на машины рухнули деревья.Фото: ГО и ЧС

Изменить размер текста: A A

В Ростове ночью упали шесть деревьев. Об этом сообщает Управление ГО и ЧС.

На номер экстренной помощи 112 поступило шесть сообщений о падении деревьев. В пяти случаях понадобилась помощь спасательной службы. Придавило ветками припаркованные машины. Никто из людей не пострадал.

- За ночь в ЕДДС-112 поступило всего шесть заявок на устранение аварийных веток и деревьев. Силами Поисково- спасательной службы осуществлялось реагирование на пять случаев. Помимо звонков с информацией о повреждённых ветках и деревьях, от жителей поступали сведения о случаях протекания кровли, отключения электроэнергии, найденных бесхозных предметах, - сообщили в Управлении.

Экстренные службы были готовы к непогоде и чрезвычайным ситуациям еще вчера около шести часов вечера. В области было объявлено штормовое предупреждение, а город накрыли снегопад и дождь. В Ростове был введен режим повышенной готовности. Он будет действовать вплоть до 9 утра 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU