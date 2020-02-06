«Консьерж» для клиентов: Новое приложение запустил ВТБ

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:56:51+03:00

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Новое мобильное приложение «Консьерж» для всех клиентов сегмента «Привилегия» представил ВТБ. С его помощью пользователи могут делегировать специалистам свои повседневные небанковские вопросы, а также получать скидки и специальные условия в магазинах, ресторанах и аэропортах по всему миру. Проект реализован совместно с консьерж-службой Aspire Lifestyles и международной платежной системой Visa.

- Наша задача – предоставить состоятельным клиентам наиболее удобный и простой клиентский путь как в продуктах банка, так и в сервисах наших партнеров, – отметил руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. - Новое приложение предоставляет им доступ ко всем услугам и сервисам максимально быстро и выгодно. В чате пользователи смогут мгновенно и в круглосуточном режиме получить консультацию по интересующему их вопросу, а также организовать и запланировать актуальные досуговые мероприятия.

Так, мобильное приложение «Консьерж-Привилегия» ВТБ доступно в Apple store и Google play. В нем уже находятся все премиальные сервисы, собраны все актуальные предложения как от самого консьержа, так и от платежной системы Visa. Это позволяет клиенту сэкономить свое время на поиск конкретной информации в интернете. Понравившиеся привилегии или мероприятия для быстрого доступа можно добавить в избранное. А фильтрация по календарю, типу события и городу позволит подобрать наиболее подходящее место или услугу. Геолокация покажет все мероприятия в радиусе 30 км, а также построит на карте маршрут до необходимого места назначения - выставки, театра и ресторана.