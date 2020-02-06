Сотни специалистов восстанавливают энергоснабжение в Ростовской области

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:05:40+03:00

В настоящее время аварийно-восстановительные работы осуществляют 97 бригад энергетиков в составе 320 человек. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Из-за непогоды без света остались 14 тысяч человек

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Из-за резкого ухудшения погоды в ряде районов Ростовской области произошел обрыв проводов и, как следствие, без света остались юго-западные, северо-восточные и восточные районы области.

- В настоящее время аварийно-восстановительные работы осуществляют 97 бригад энергетиков в составе 320 человек. Задействовано 115 единиц специальной техники. Для подключения потребителей по временной схеме на период восстановительных работ задействованы 15 резервных источников электроснабжения, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, энергетики не прекратят восстановительные мероприятия до полного устранения последствий непогоды на объектах электросетевого комплекса Ростовской области.

Информацию о ходе работ можно получить по телефону «горячих линий»: «Россети Юг» - 8 800 100 70 60, «Донэнерго» - 8-800-222-05-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU