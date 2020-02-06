Ростовский аэропорт «Платов» снова заработал

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:32:19+03:00

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Из-за сильного снега и дождя Ростовский аэропорт "Платов" на время перекратил свою работу. Как сообщили в пресс-службе организации, причина временного закрытия - опасные погодные явления. В связи с этим, семь авиарейсов были задержаны на вылет. Еще девять - на прилет. Кроме этого, по решениям авиакомпаний, отменены пять рейсов. Однако уже после двух часов дня ростовская аэрогавань снова начала работу.

- В настоящее время взлетно-посадочная полоса открыта, самолеты готовы к вылету, - добавили там. - Весь день работает техника на чистке аэродрома и прилегающей территории, в том числе привокзальной площади. Также ведется чистка взлетно-посадочной полосы, перрона и искусственных покрытий. Всего в аэропорту работает свыше 20 единиц техники и более 30 человек персонала. А в пассажирском терминале организованы дополнительные места для пассажиров задержанных рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU