Ростовчанам медицинских масок хватит на несколько месяцев
Опасаться дефицита медицинских масок жителям Ростова-на-Дону не стоит. Как рассказали в Управлении здравоохранения донской столицы, исходя из среднемесячного расхода в период эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ, запас медицинских масок в аптеках составляет три месяца, на складах фарморганизаций - полгода.
Кроме того, большой рост цен на данные медицинские изделия чиновниками не зафиксирован. При этом жителям донской столицы советуют не покупать маски впрок и в необоснованных количествах, чтобы не спровоцировать их искусственный дефицит.
Напомним, на территории донского региона продаются средства защиты 15 как отечественных, так и зарубежных производителей. И цены разнятся в зависимости от того, кто их выпускает.
В частности, на Дону есть и свой производитель. Сейчас его производство работает в усиленном режиме, в день - 25-30 тысяч масок. А запасов имеющегося сырья хватит на длительный период.
ИСТОЧНИК KP.RU