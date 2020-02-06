2020-02-06T17:41:49+03:00
Общество

Ростовчанам медицинских масок хватит на несколько месяцев

В мэрии проверили рост цен и наличие спецсредств в аптеках города
Ольга ГОПАЛО
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Запас медицинских масок в аптеках составляет три месяца.Запас медицинских масок в аптеках составляет три месяца.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Опасаться дефицита медицинских масок жителям Ростова-на-Дону не стоит. Как рассказали в Управлении здравоохранения донской столицы, исходя из среднемесячного расхода в период эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ, запас медицинских масок в аптеках составляет три месяца, на складах фарморганизаций - полгода.

Кроме того, большой рост цен на данные медицинские изделия чиновниками не зафиксирован. При этом жителям донской столицы советуют не покупать маски впрок и в необоснованных количествах, чтобы не спровоцировать их искусственный дефицит.

Напомним, на территории донского региона продаются средства защиты 15 как отечественных, так и зарубежных производителей. И цены разнятся в зависимости от того, кто их выпускает.

В частности, на Дону есть и свой производитель. Сейчас его производство работает в усиленном режиме, в день - 25-30 тысяч масок. А запасов имеющегося сырья хватит на длительный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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