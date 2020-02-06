Летняя резина стала причиной смертельной аварии на трассе в Ростовской области

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:02:43+03:00

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В Ростовской области произошла авария, в результате которой погибли люди. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось на автодороге «Ростов - Таганрог - граница Украины».

По предварительным данным, молодая женщина за рулем «пятнадцатой» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой "СКАНИА".

В результате ДТП, пассажирка легковушки погибла на месте. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшей. На карете скорой помощи в больницу доставили 30-летнюю женщину, находившуюся за рулем легкового автомобиля. Однако несмотря на все усилия врачей, спустя три часа, водитель скончалась в больнице.

- В ходе проведенной проверки были выявлены технические нарушения транспортного средства, при которых эксплуатация автомобиля запрещена: на одну ось машины были установлены разные шины, - добавили в ведомстве. - А заднее правое колесо было на летней резине со стертым протектором.

Госавтоинпекторы напомнили, что зимой ездить на летней резине крайне опасно, ведь ее сцепление с дорогой из-за льда и снега снижается в разы, что может привести к возникновению заноса и другим аварийным ситуациям. Кроме того, необходимо помнить о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, обязательно включать фары и «противотуманки», а в условиях сильного тумана снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

ВАЖНО!

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещена эксплуатация транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами в зимний период - декабрь, январь, февраль. Кроме того, в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации запрещается эксплуатация ТС с зимними шинами, остаточная глубина протектора которых во время эксплуатации на обледеневшем или заснеженном покрытии составляет не более 4 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU