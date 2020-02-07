2020-02-07T09:09:18+03:00
Общество

Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями

Это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020 по результатам ежегодного исследования рынка Private Banking. Сервис признан лучшим в России в области инвестиционного менеджмента и обслуживания владельцев бизнеса.

- Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег, – рассказал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер. - Сегодня мы являемся лидером частного банковского обслуживания в России с долей рынка 30%. Оставаться номером один – как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка – наша стратегическая задача. Доверие клиентов всегда будет для нас высшей оценкой работы. А раз нам доверяет все больше и больше клиентов этого сегмента, значит мы на верном пути».

Как известно, Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Им доступны классические банковские услуги с индивидуальными условиями, широкий выбор инвестиционных стратегий и персональное инвестиционное консультирование, услуги Family Office – юридическое и налоговое сопровождение, стратегии преемственности активов, альтернативные инвестиции и lifestyle менеджмент.

Так, сегодня услуги ВТБ Private Banking представлены в 26 городах России, при этом банк планирует дальнейшее расширение географии присутствия. В минувшем году здесь создана современная экосистема для эффективного управления капиталом клиентов и решения смежных вопросов. А еще банк существенно расширил продуктовую матрицу и углубил профессиональную экспертизу в целом ряде областей: wealth&lifestyle менеджмент, юридический, налоговый и валютный консалтинг, финансовый анализ и т.д.

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