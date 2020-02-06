На территорию старого аэропорта предложили перенести пригородный автовокзал
На портале «Активный ростовчанин» появилась инициатива, чтобы перенести пригородный автовокзал на территорию старого аэропорта.
Инициатива была опубликована 4 февраля. Напомним, такая идея возникает уже не первый раз. Первым ее предложил губернатор Ростовской области Василий Голубев еще в 2018 году. А в мае и июне 2019 года появлялись и подобные инициативы на «Активном ростовчанине». Тогда авторы инициатив мотивировали свои предложения не только необходимостью разгрузить проезжую часть на проспекте Шолохова, но и желанием сохранить историческое здание старого аэропорта.
- Я считаю, что просто необходимо перенести «старый» автовокзал с Октябрьской площади на территорию старого аэропорта по адресу пр. Шолохова, 266. На Октябрьской площади автобусам очень тесно. Заезжать и выезжать с территории автовокзала тяжело, - сообщил автор инициативы Игорь Иващенко.
Ростовчанин подчеркивает, что территория старого аэропорта не только идеальное место для автовокзала, но и подходящее место для строительства многоэтажек. Под инициативой уже горожане уже оставили первые комментарии.
«На территории старого аэропорта хотят построить современный ЖК, как в Европе, а что будет на деле - посмотрим», «Этот лакомый кусок сейчас делят для совсем иных нужд. Поэтому, к сожалению, нереализуемо», - поделились своим мнением пользователи.
В случае, если предложение о переносе наберет за 3 месяца не мене 500 голосов, из которых не менее 70% будут «за», инициативу рассмотрят власти города.
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ИСТОЧНИК KP.RU