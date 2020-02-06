Тигр Устин порадовал ростовчан эмоциональной реакцией на снег

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:14:20+03:00

«Какой красавец! Можно утонуть в его красоте!»

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Амурский тигр Устин из ростовского зоопарка умилил ростовчан своей реакцией на снег.

Эмоциональные снимки большой кошки опубликовала пресс-служба ростовского зоосада. На фотографиях изображен Устин, который лежит на свежевыпавшем снегу, положив морду на передние лапы. Пользователи соцсети не смогли пройти мимо и высказали свой восторг от тигра в комментариях.

«Какой красавец! Можно утонуть в его красоте!» - написал самый восторженный из комментаторов.

Но нашлись и те, кто стал переживать, не простынет ли зверь, лежа на снегу. Но сотрудники зоопарка поспешили их успокоить и уточнили, что Устин – все-таки амурский тигр и такая погода ему в самый раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU