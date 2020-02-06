Тигр Устин порадовал ростовчан эмоциональной реакцией на снег
Амурский тигр Устин из ростовского зоопарка умилил ростовчан своей реакцией на снег.
Эмоциональные снимки большой кошки опубликовала пресс-служба ростовского зоосада. На фотографиях изображен Устин, который лежит на свежевыпавшем снегу, положив морду на передние лапы. Пользователи соцсети не смогли пройти мимо и высказали свой восторг от тигра в комментариях.
«Какой красавец! Можно утонуть в его красоте!» - написал самый восторженный из комментаторов.
Но нашлись и те, кто стал переживать, не простынет ли зверь, лежа на снегу. Но сотрудники зоопарка поспешили их успокоить и уточнили, что Устин – все-таки амурский тигр и такая погода ему в самый раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU