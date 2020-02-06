В Ростове срок получил житель Таджикистана за пропаганду терроризма в Крыму

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове приговорили к пяти годам заключения жителя Таджикистана.

Приговор Мустофо Мирзоеву вынес Южный окружной военный суд. Мужчину обвинили в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Установлено, что с 3 по 5 декабря 2018 года подсудимый на территории Республики Крым с целью формирования у граждан идеологии терроризма, используя мобильный телефон и ноутбук, разместил на каналах одного из мессенджеров сети Интернет материалы, содержащие оправдание и пропаганду терроризма, - говорится в сообщении.

Суд признал Мирзоева виновным. Его приговорили к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове осудили мужчину за пособничество террористам.

Он проведет 14 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU