2020-02-06T20:32:57+03:00
Происшествия

В Ростове срок получил житель Таджикистана за пропаганду терроризма в Крыму

Мустофо Мирзоева приговорили к пяти годам
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове за пропаганду терроризма осудили мужчинуВ Ростове за пропаганду терроризма осудили мужчинуФото: "КП" Архив
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В Ростове приговорили к пяти годам заключения жителя Таджикистана.

Приговор Мустофо Мирзоеву вынес Южный окружной военный суд. Мужчину обвинили в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Установлено, что с 3 по 5 декабря 2018 года подсудимый на территории Республики Крым с целью формирования у граждан идеологии терроризма, используя мобильный телефон и ноутбук, разместил на каналах одного из мессенджеров сети Интернет материалы, содержащие оправдание и пропаганду терроризма, - говорится в сообщении.

Суд признал Мирзоева виновным. Его приговорили к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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