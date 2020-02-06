2020-02-06T21:07:01+03:00
Спорт

Непогода помешала донским гандболисткам вовремя вылететь на матч Лиги чемпионов

Матч состоится 8 февраля в 22:00
Иван ТИМОФЕЕВ
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"Ростов- Дон" не смог вовремя вылететь на матч"Ростов- Дон" не смог вовремя вылететь на матч
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Донские гандболистки не смогли вовремя вылететь на матч с «Ференцварошем» из-за непогоды.

Спортсменки должны были вылететь в Москву, а затем в Будапешт на матч Лиги чемпионов. Вылет не состоялся из-за бушующей в донской столице непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ростовского гандбольного клуба «Ростов-Дон».

- Согласно изначальному плану, наша команда должна была вылететь из Ростова-на-Дону в Москву 6 февраля в 17:00. В российской столице донских красавиц ждала пересадка в Будапешт. Однако сильный снегопад внес свои коррективы в планы нашей команды. Рейс «Аэрофлота» SU-1157 Ростов-на-Дону–Москва был отменен. По последней информации, ростовские гандболистки вылетят в российскую столицу только в 3 утра 7 февраля, - сообщается на официальном сайте клуба.

Матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Ростов-Доном» состоится 8 февраля и начнется в 22:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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