2020-02-06T22:03:56+03:00
Происшествия

В Ростове рецидивист попался на похищении электроинструментов

Общая сумма нанесенного ущерба составила 70 тысяч рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поймали рецидивиста-домушникаВ Ростове поймали рецидивиста-домушникаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 34-летний местный житель дождался наступления темноты и пробрался в нежилой дом. Там он осмотрелся и принял решение похитить оттуда бензопилу, болгарку и перфоратор. Общая сумма причиненного ущерба составила 70 тысяч рублей.

На следующий день хозяин дома решил наведаться туда по делам и заметил пропажу электроинструментов. С заявлением о краже он обратился в местный отдел полиции. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже выяснилось, что злоумышленник ранее уже был судим за аналогичное преступление.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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