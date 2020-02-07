Тысячи ростовчан останутся без света в конце рабочей недели

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:18:31+03:00

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Сегодня, 7 февраля, пройдут массовые отключения света. Без электричества придется посидеть тысячам горожан. Причиной для отключения станут работы для исключения аварийных ситуаций.

С 9:00 до 16:00 электричество отключат на улицах:

- Геологической, 2, 12,13,

- 29-я Линия, 50-70, 59-77,

- 31-я Линия, 34-76, 35-75,

- 2-й Пролетарской, 16-34, 19-41,

- 1-й Кольцевой, 29/13, 29-43, 50-72;

- 2-й Кольцевой, 50-76, 61-77;

- 3-й Кольцевой, 39-73;

- Мадояна, 16/43, 2-28;

- Ясной, 1-31, 2-26, 13/29.

А также с 9:00 до 17:00 без электроэнергии придется посидеть горожанам по адресам:

- 22-я Линия, 1-7, 2-12,

- Базарная площадь, 5-13, 2-4,

- 20-я Линия, 1-11.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 электричество отключат в самом центре города - на улице Пушкинской, 25/67 и в переулке Халтуринском, 94.

С 13:00 до 15:00 света не будет у горожан проживающих по адресам:

- Всесоюзная, 34-124, 29-137,

- Ковельский, 1-5, 2-6,

- Милютинский, 6, 6А,

- Набережная, 23, 47-103,

- Портовая, 532,

- Пржевальского,

- Ремонтненский, 11-13,

- Урицкого, 3-7,

- Циолковского, 30,

- Юношеский, 2-4, 1-5.

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Электричество начнут отключать с понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU