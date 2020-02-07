Перевозчиков в Ростове будут штрафовать за ограничение доступа к терминалу

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:47:07+03:00

За недоступ к терминалу будут штрафовать перевозчиков в Ростове Фото: "КП" Архив

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За недоступ к терминалу в Ростове будут штрафовать донских перевозчиков.

В донской столице вступили в силу новые правила, о том, что терминал должен быть доступен всем пассажирам, осуществляющим бесконтактную оплату. Если же терминал находится в недоступном месте и пассажиры вынуждены передавать карту водителю, то за это будут штрафовать перевозчиков. Об этом заявил директор департамента транспорта города Христофор Ермашов на «круглом столе» в четверг.

- Терминал должен располагаться в транспорте таким образом, чтобы пассажир не передавал никому карту. Гражданин сам должен произвести оплату проезда без участия водителя, - отметил Христофор Ермашов.

За неправильное расположение терминала в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU