Перевозчиков в Ростове будут штрафовать за ограничение доступа к терминалу
За недоступ к терминалу в Ростове будут штрафовать донских перевозчиков.
В донской столице вступили в силу новые правила, о том, что терминал должен быть доступен всем пассажирам, осуществляющим бесконтактную оплату. Если же терминал находится в недоступном месте и пассажиры вынуждены передавать карту водителю, то за это будут штрафовать перевозчиков. Об этом заявил директор департамента транспорта города Христофор Ермашов на «круглом столе» в четверг.
- Терминал должен располагаться в транспорте таким образом, чтобы пассажир не передавал никому карту. Гражданин сам должен произвести оплату проезда без участия водителя, - отметил Христофор Ермашов.
За неправильное расположение терминала в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU