2020-02-07T09:07:56+03:00
Происшествия

Злоумышленник угнал незапертый автомобиль у отдыхающего

По дороге злоумышленник договорился о продаже автомобиля
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области раскрыли угон автомобиляВ Ростовской области раскрыли угон автомобиляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона автомобиля.

В ходе следствия стало известно, что 39-летний мужчина заметил припаркованный автомобиль Chery Tiggo около одного из комплексов отдыха в городе Донецке. Машина оказалась незаперта, злоумышленник сел за руль, повернул ключ зажигания и скрылся в неизвестном направлении. По дороге он быстро договорился о продаже угнанного авто.

Хозяин транспортного средства обнаружил пропажу и обратился в местный отдел полиции с заявлением об угоне. Ориентировки были переданы всем патрулирующим наряда полиции. По итогу правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Полицейские изъяли украденное авто и вернули владельцу.

- В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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