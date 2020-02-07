2020-02-07T09:18:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону убирать снег вышли 150 дворников и 170 машин коммунальной техники

В городе ведут работы по устранению последствий непогоды
Ольга ГОПАЛО
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В городе ведут работы по устранению последствий непогоды. Фото: мэрия Ростова.В городе ведут работы по устранению последствий непогоды. Фото: мэрия Ростова.
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В Ростове-на-Дону коммунальщики устраняют последствия непогоды - на регион обрушились осадки в виде дождя и мокрого снега, в результате чего город сковали пробки, а движение на некоторых федеральных трассах было даже частично закрыто.

Как рассказали в мэрии донской столицы, все дежурные бригады коммунальных служб города приведены в режим повышенной готовности. А в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в каждом районе города определены места дислокации дежурства спецтехники.

Так избавлять город от снега на улицы вышли порядка 170 спецмашины, в их числе погрузчики, самосвалы, автогрейдеры и подметало-уборочные машины. Им в помощь и 150 дворников, которые должны проводить работы по расчистке и обработке проезжих частей и тротуаров.

В мэрии попросили водителей соблюдать правила парковки, так как оставленный на проезжей части транспорт создает препятствие для работы коммунальной техники и может привести к созданию аварийной ситуации на дороге. А вот в случае обнаружения порывов коммуникаций, течи воды, наледей на дорогах, просят позвонить в аварийные диспетчерские службы.

АЛЛО!

Телефоны аварийных диспетчерских служб

АО «Теплокоммунэнерго» 274 50 15

ООО «Ростовские тепловые сети» 234 89 44

Гор. линия АО «Ростовводоканал» 283 17 17

Объединенные диспетчерские службы районов города:

Ворошиловский 235-11-11

Октябрьский 245-03-45

Пролетарский 251-66-65

Первомайский 252-31-32

Кировский 262-05-63

Железнодорожный 222-45-70

Советский 222-69-03

Ленинский 240-20-07

Оперативно-информационный Диспетчерский Центр (ОИДЦ-«05») – 05, 244 25 98, 244 26 91, 244 26 64.

ЕДДС-112 тел. 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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