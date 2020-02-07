В Ростовской области 21 тысяча ветеранов получат юбилейные медали ко Дню Победы

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:23:01+03:00

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В Ростовской области ветераны получат юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Как рассказали в региональном правительстве, их удостоены 21 тысяча жителей Дона. Известно, что это люди, которые сражались на фронте, в партизанских отрядах, трудились в тылу, перенесли ужасы концлагерей и тяготы жизни в блокадном Ленинграде.

И часть медалей уже вручена донским губернатором. Их в теплой торжественной обстановке получили десять жителей донской столицы - ветераны войны и труженики тыла. А ветераны с радостью поделились воспоминаниями, читали стихи и даже станцевали вальс.

- Вы сберегли Отечество, выполнили освободительную миссию, о которой, несмотря ни на что, помнит весь мир, - сказал во время встречи Василий Голубев. - Мы сделаем все необходимое для того, чтобы юбилей Победы стал незабываемым событием.

ИСТОЧНИК KP.RU