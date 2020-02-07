2020-02-07T09:28:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону за срыв ремонта школы виновных оштрафовали на 580 тысяч рублей

Сумма контракта составляла более 2,7 миллиона рублей
Ольга ГОПАЛО
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Чтобы хорошо учиться, нужны хорошие условия.Чтобы хорошо учиться, нужны хорошие условия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону на карандаш прокуроров попался застройщик. Надзорным ведомством проводилась проверка проверка исполнения законодательства в части исполнения муниципального контракта. Известно, что речь шла о ремонте школа № 112, что в Советском районе донской столицы.

Как оказалось, со строительной организацией был заключен контракт на капитальный ремонт кровли здания школы. Сумма составила более 2,7 миллиона рублей. А срок исполнения – июль 2019 года.

- Однако к указанному сроку условия контракта исполнены не были, работы выполнены не в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - По возбужденным прокуратурой района административным делам виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более 580 тысяч рублей.

Там добавили, что все нарушения уже устранены, а строительные работы окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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