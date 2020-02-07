В Ростовской области магазин обязали не включать в чек покупки мобильного дополнительные товары

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:32:41+03:00

О том, что оплачен не только телефон, но и иные товары и услуги, которые не заказывались, потребитель узнавал только после оплаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если, конечно, об этом не попросит сам покупатель

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в суд поступило дело в отношении одной крупной сети магазинов по продаже гаджетов. Инициатором иска стало региональное Управление Роспотребнадзора. Они требовали магазины прекратить включать в покупку телефона дополнительные аксессуары и услуги. С точки зрения закона это считается навязыванием дополнительных товаров и услуг без согласия потребителя.

Как добавили в ведомстве, в одном из случаев в чеке о покупке сотового телефона волшебным образом появились еще и защитное стекло, услуга защиты экрана на полгода, сервисная услуга по наклейке пленки/стекла и услуга на скидку. И это было уже почти на две тысячи рублей больше стоимости самого гаджета. О том, что оплачен не только телефон, но и иные товары и услуги, которые не заказывались, потребитель узнавал только после оплаты товара, при детальном изучении чека.

- Учитывая, что навязывание дополнительных услуг и товаров без согласия потребителя могло коснуться многих жителей Ростовской области, было принято решение о подаче искового заявления в суд в защиту неопределенного круга потребителей, - рассказали в Управлении.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и потребовал устранить нарушения правил торговли.

АЛЛО!

Если Ваши права были нарушены при продаже товара обращайтесь в отдел защиты прав потребителей Управления по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66 или по телефону: 8 (663) 282-82-64 или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 7а, каб. 21.

ИСТОЧНИК KP.RU