2020-02-07T09:32:41+03:00
Общество

В Ростовской области магазин обязали не включать в чек покупки мобильного дополнительные товары

Если, конечно, об этом не попросит сам покупатель
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
О том, что оплачен не только телефон, но и иные товары и услуги, которые не заказывались, потребитель узнавал только после оплаты.О том, что оплачен не только телефон, но и иные товары и услуги, которые не заказывались, потребитель узнавал только после оплаты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области в суд поступило дело в отношении одной крупной сети магазинов по продаже гаджетов. Инициатором иска стало региональное Управление Роспотребнадзора. Они требовали магазины прекратить включать в покупку телефона дополнительные аксессуары и услуги. С точки зрения закона это считается навязыванием дополнительных товаров и услуг без согласия потребителя.

Как добавили в ведомстве, в одном из случаев в чеке о покупке сотового телефона волшебным образом появились еще и защитное стекло, услуга защиты экрана на полгода, сервисная услуга по наклейке пленки/стекла и услуга на скидку. И это было уже почти на две тысячи рублей больше стоимости самого гаджета. О том, что оплачен не только телефон, но и иные товары и услуги, которые не заказывались, потребитель узнавал только после оплаты товара, при детальном изучении чека.

- Учитывая, что навязывание дополнительных услуг и товаров без согласия потребителя могло коснуться многих жителей Ростовской области, было принято решение о подаче искового заявления в суд в защиту неопределенного круга потребителей, - рассказали в Управлении.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и потребовал устранить нарушения правил торговли.

АЛЛО!

Если Ваши права были нарушены при продаже товара обращайтесь в отдел защиты прав потребителей Управления по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66 или по телефону: 8 (663) 282-82-64 или по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 7а, каб. 21.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области магазин обязали не включать в чек покупки мобильного дополнительные товары
В Ростове-на-Дону за срыв ремонта школы виновных оштрафовали на 580 тысяч рублей
В Ростовской области 21 тысяча ветеранов получат юбилейные медали ко Дню Победы
В Ростове-на-Дону убирать снег вышли 150 дворников и 170 машин коммунальной техники
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями
Злоумышленник угнал незапертый автомобиль у отдыхающего
Перевозчиков в Ростове будут штрафовать за ограничение доступа к терминалу
Тысячи ростовчан останутся без света в конце рабочей недели
В Ростове рецидивист попался на похищении электроинструментов
Непогода помешала донским гандболисткам вовремя вылететь на матч Лиги чемпионов
В Ростове срок получил житель Таджикистана за пропаганду терроризма в Крыму
Тигр Устин порадовал ростовчан эмоциональной реакцией на снег
На территорию старого аэропорта предложили перенести пригородный автовокзал
Летняя резина стала причиной смертельной аварии на трассе в Ростовской области
Ростовчанам медицинских масок хватит на несколько месяцев
Ростовский аэропорт «Платов» снова заработал
Сотни специалистов восстанавливают энергоснабжение в Ростовской области
«Консьерж» для клиентов: Новое приложение запустил ВТБ
В Ростове ночью на машины упали шесть деревьев
В Ростове-на-Дону трое с ножом напали на кассира
В Донецке угнали иномарку, припаркованную возле отеля
Жители Ростова-на-Дону за инсценировку ДТП пытались получить 400 тысяч рублей от страховой
На трассе Ростовской области пострадали две пассажирки автобуса
Звездная ревизия: Певица Слава пообещала оценить дороги в Ростовской области
"Речка Огановка" и заоблачные цены на такси: улицу Ростова сравнили с водоемом, а водителей – с вымогателями
В Ростове модернизируют детскую железную дорогу
Ростовская АЭС: эстафета атомных поколений – основа успехов отрасли