2020-02-07T09:51:48+03:00
Общество

Жители Ростовской области заработали на материнском капитале больше 12 миллионов рублей в обход закона

Известно о 30 случаях незаконных выплат
Ольга ГОПАЛО
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Известно о 30 случаях незаконных выплат .Известно о 30 случаях незаконных выплат .Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростовской области будут судить троицу, которую подозревают в нарушении сразу нескольких статей уголовного кодекса. Как рассказали региональной прокуратуре, 31-летний обвиняемый организовал группу для хищения денег, предназначенных для выплаты материнского капитала.

- В нее он вовлек еще нескольких участников, одна из которых являлась сотрудником управления пенсионного фонда небольшого города на Дону, - добавили в надзорном ведомстве. - Они находили женщин, не имеющих вторых детей, изготавливали поддельные документы и от их имени получали материнский капитал.

Таким образом, всего было похищено более 12,2 миллиона рублей бюджетных средств по более чем 30 фактам. Часть денег организатор группы легализовал.

В итоге в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество при получении выплат организованной группой, в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере». Им грозит крупный денежный штраф и солидный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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