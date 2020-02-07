2020-02-07T10:14:14+03:00
Общество

Дончанина оштрафовали за продажу контрафактного алкоголя на 400 тысяч рублей

У него нашли больше трех тысяч бутылок спиртного
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области осудили мужчину, которого обвиняли в хранении и продажи контрафактного алкоголя.В Ростовской области осудили мужчину, которого обвиняли в хранении и продажи контрафактного алкоголя.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области осудили мужчину, которого обвиняли в хранении и продаже контрафактного алкоголя. Известно, что в общей сложности у него было изъято почти три тысячи бутылок с контрафактной продукцией.

Бутылки с горячительным, на которых были в том числе этикетки известных брендов, он продавал достаточно длительное время. Уже известно, что тем самым он причинил ущерб владельцам торговых марок более чем на миллион рублей.

В итоге суд признал мужчину виновным по статье «Хранение в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции в крупном размере и незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. А также постановлено взыскать ущерб, причиненный потерпевшим.

Однако приговор в законную силу не вступил, и у осужденного - если он с ним не согласен, еще есть время его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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